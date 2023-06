Ferrovie | Rfi | ‘nuovo apparato computerizzato da 6 | 5 mln per gestire traffico nodo Milano’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 giugno 2023) Milano, 5 giu. (Adnkronos) – E’ attivo da ieri, neldi Milano, un nuovocentrale(Acc) per la gestione ed il controllo della circolazione ferroviaria. L’investimento economico è stato di oltre 6,5 milioni di euro. Lo rende noto Rfi, precisando che il nuovo impianto, tra i sistemi di massimo livello tecnologico nel settore del segnalamento ferroviario, è una vera e propria ‘cabina di regia’ che, grazie alle tecnologie di ultima generazione, rendono più affidabile l’infrastruttura incrementando gli standard di regolarità e puntualità dei treni.Più di 100 i tecnici che hanno realizzato e messo in esercizio il nuovo, uno dei più moderni impianti utilizzati da Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del polo infrastrutture del gruppo Fs) per controllare e...