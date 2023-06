Ferrari | Leclerc demolisce la SF-23 | “Siamo inconsistenti” L’incubo delle gomme

(Di lunedì 5 giugno 2023) Nemmeno le ultime novità sulla SF-23 sembrano poter dare una svolta alla stagione della. Il GP di Spagna, concluso con Carlos Sainz in quinta posizione e Charlesaddirittura undicesimo, fuori dalla zona punti, è stato un’altra doccia fredda. Ad oggi la classifica costruttori parla chiaro: laè la quarta forza, dietro anche a Mercedes e Aston Martin. Ancor più disarmante è il divario con la Red Bull, per una Rossa che prima di inizio campionato aveva l’ambizione di lottare per il titolo. La SF-23 però si è dimostrata una monoposto ingestibile e imprevedibile: una caratteristica che sembra non migliorare nonostante gli sforzi di Maranello.è stato durissimo dopo la gara spagnola e ha mostrato tutto il suo pessimismo, ancora rispetto ai prossimi gran premi: “C’è ancora molto da lavorare. ...

La Ferrari SF-23 nel Gran Premio di Spagna 2023 di Formula 1 è cambiata grazie a un ampio pacchetto di aggiornamenti. Ma i problemi della monoposto della casa di Maranello restano ...Gli aggiornamenti portati in Spagna non hanno funzionato, proprio nel momento in cui quelli sulla Mercedes hanno consentito a Hamilton e Russell di tornare sul podio. Bisogna invertire la rotta rapida ...