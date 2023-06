Ferrari incostante | aggiornamenti rimandati e ora è la terza forza | in Spagna brilla la Mercedes

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 giugno 2023) In archivio anche il Gran Premio die con la gara di Barcellona siamo giunti a un terzo esatto di questo Mondiale di F1 di sicuro non troppo avvincente per la lotta al titolo, che sembra ormai nelle mani di un Max Verstappen fin qui cannibale e dominatore spietato, ma per la verità anche per quel che riguarda l’adrenalina in pista: dopo Montecarlo in cui, paradossalmente, ci si era divertiti con l’arrivo della pioggia, si torna a un GP sonnecchioso come a Baku e Miami, e incredibilmente anche a Montmelò non abbiamo assistito a un solo incidente, nemmeno a un’uscita sulla ghiaia, neanche a una bandiera gialla fugace. Bene per i piloti, è chiaro, di certo non per lo spettacolo: una gara che non si è completamente rimescolata e non è uscita dai binari standard, nella quale l’hanno fatta da padrone le strategie sulle gomme e le prestazioni delle monoposto, con ...