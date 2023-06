Ferrari | aggiornamento tremendo | lacrime per i tifosi | arrivano conferme

(Di lunedì 5 giugno 2023), che cosa sta succedendo in queste ore: l’annuncio gela gli appassionati.che nessuno si aspettava. Il Gran Premio di Spagna non ha portato buone nuove alla, ancora delusa nel settimo appuntamento della stagione. La Red Bull domina e solo la Mercedes sembra essere in grado di risalire la china, visto che Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Loro hanno introdotto unimportante , noi porteremo delle cose più tardi durante la ... che sia per Mercedes, Aston Martin o, in una stagione da 22 gran premi esiste sul puro ...Nuovo pacchetto, stessi problemi Le parole del Team Principaltratteggiano un quadro ... Mercedes inoltre ha portato un grossoa Monaco, ma il distacco è rimasto lo stesso. Perciò ...... ma anche in un weekend difficile abbiamo fatto più punti della, e abbiamo perso punti ... La Mercedes ha portato un grandea Monaco e qui, noi avremo qualcosa per il Canada e per ...

F1, gli aggiornamenti della Ferrari per il GP di Spagna: le novità e cosa cambia Sky Sport

I miglioramenti delle altre scuderie di Formula 1 stanno evidenziando difetti che non si riescono a risolvere: per ora anche una sola vittoria sembra fuori portata ...Risultati F1 GP Spagna 2023. Max Verstappen vince ancora davanti alle due Mercedes in ripresa, al contrario delle Ferrari deludenti.