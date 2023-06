Femminicidio | Zanella Avs | ' prima di Cdm governo ascolti associazioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu. - (Adnkronos) - “di portare in Consiglio dei ministri una proposta, come annunciato dal ministro Piantedosi, ilsi misuri con le realtà istituzionali e associative che lottano sul campo per contrastare i. Non sarà con nuove misure repressive che si eviteranno le morti di così tante donne, quelle già ci sono. Manca l'ascolto di chi conosce da vicino questo orrendo fenomeno: Piantedosi ha anche detto che ascolterà il parlamento, lo spero vivamente perché sarebbe lavolta da quando si è insediato ilMeloni”. Così la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana