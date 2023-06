(Di lunedì 5 giugno 2023) Il ministro dell’Interno: «Stiamo studiando un intervento da portare in Cdm. Useremo di più il braccialetto elettronico, però non basta la repressione»

La normativa suie sulle violenze subite dalle donne sarà irrobustita. Il governo e le Camere sono pronte. il ministro della Giustizia Carlo Nordio e quello dell'Interno Matteo... dell'Interno Matteoe della Giustizia Carlo Nordio . 'Un tagliando' all'attuale ... anche sotto la spinta degli ultimi eclatanti. Nel pacchetto in preparazione si prevede anche ...Anche il Ministrosi unisce al dispiacere di Fontana: "Si tratta " ha detto il ... Dal Primo gennaio al 28 maggio, sono stati registrati 45. Un bagno di sangue, che arriva dopo ...

Femminicidi, Piantedosi: “Ecco il piano del governo” La Stampa

Il ministro dell’Interno: «Stiamo studiando un intervento da portare in Cdm. Useremo di più il braccialetto elettronico, però non basta la repressione» ...GEDI News Network S.p.A. Via Ernesto Lugaro n. 15 - 10126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. I diritti delle immagini ...