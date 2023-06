(Di lunedì 5 giugno 2023) di Alessandro Di Grazia Ho letto con interesse l’intervento di Monica Lanfranco sul tragico caso di Giulia Tramontano. La morte di questa ragazza rappresenta un sintomo del superamento di una soglia che riguarda la sacralità della vita e della figura della donna incinta che rappresenta, in modo paradossale, un immaginario di verginità. L’uccisione di una donna che porta in grembo un figlio distrugge una volta per tutte questo immaginario che implica il rispetto assoluto della gestante. Detto questo, il riferimento al, che spesso risuona nei commenti dei conoscenti o delle amiche della vittima, manei discorsi degli esperti, mi appare delinsufficiente a rendere conto di un’emergenza sociale che si ingrossa ogni giorno che passa. Un dato esteriore che ci permette di mettere in ...

... perché non ha provato a salvare Thiago dopo le coltellate "Nonche in quel momento abbia ... Alessandro non è un'eccezione "Nei casi diè quasi la norma: è da manuale, nella tragedia ...Nel 2020 sono stati registrati 119, nel 2021 120 e nel 2022 126. In sostanza, ...che tutti dovremmo fare un mea culpa. Devono farlo la scuola, le famiglie, i media, la politica e ...... come pure la politica, trattano icome un'emergenza. I numeri ci dicono, invece, che è ...ci sia un dovere di riservatezza anche sul piano giudiziario. Aspetterei anche a dire delle ...

Femminicidi, credo che il maschilismo patriarcale non spieghi tutto: c’è anche altro Il Fatto Quotidiano

L'esperta ripercorre il caso, analizzando i comportamenti del killer Alessandro Impagnatiello, e aiuta le donne ad evitare il famigerato ultimo appuntamento ...Pierpaola Romano, poliziotta uccisa dal collega Massimiliano Carpineti dopo essere stato lasciato: perché si parla di femminicidio sistemico ...