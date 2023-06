Fedez pubblica la line-up del concerto Love MI | “Il mio regalo alla città di Milano”

Leggi su diredonna

(Di lunedì 5 giugno 2023)ha condiviso sui social la–up delgratuito e beneficoMI, previsto per il 27 giugno 2023 in Piazza Duomo a: “Vuole essere uno spazio gratuito e apertocontemporaneità in unache non sempre regala cose”, ha dichiarato il cantante 33enne, come riportato da Rolling Stones Italia, parlando dello scopo principale di questo progetto musicale. Tra i nomi che sfilano sullo sfondo colorato del manifesto del live eto dal rapper su Instagram nella giornata di oggi, 5 giugno 2023, risaltano i nomi dei principali artisti della scena musicale italiana, tra cui Lazza, Annalisa, Articolo 31, Achille Lauro e Francesca Michielin che, tra pochi giorni, si esibiranno sul palco milanese. Partito come idea per rilanciare ...