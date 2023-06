Fedez | annunciati gli ospiti del concerto evento “Love Mi” 203

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 giugno 2023), nella cornice di Palazzo Reale a Milano, ha annunciato oggi tutti i dettagli e glidell’edizione 2023 diMI, ilcompletamente gratuito ideato da, organizzato da DOOM ENTERTAINMENT in collaborazione con il Comune di Milano e prodotto da Vivo Concerti, che tornerà, per il secondo anno consecutivo in Piazza Duomo a Milano il 27 giugno 2023. Insieme a, ad esibirsi sul palco diMI 2023 una line-up stellare, con alcune tra le voci che stanno conquistando i primi posti di tutte le classifiche musicali in Italia: Achille Lauro, Andrea Damante, ANNA, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, AVA, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, Gemitaiz, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi ...