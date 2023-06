Fantacalcio | top&flop del 38° turno | Koopmeiners di un altro pianeta | Leao super

(Di lunedì 5 giugno 2023) Cala il sipario sulla stagione fantacalcistica: analizziamo insieme i protagonisti, in positivo e in negativo, di quest'ultimodi campionato, che ha visto 31 gol complessivi. TOP — C'è solo un ...

Cala il sipario sulla stagione fantacalcistica: analizziamo insieme i protagonisti, in positivo e in negativo, di quest'ultimo turno di campionato, che ha visto 31 gol complessivi.C'è solo un mattatore in quest'ultima giornata di campionato. Parliamo di Teun Koopmeiners (33 crediti) che si prende la scena con una prestazione di un altro pianeta: voto 8,5 per il ..., su quali attaccanti fare affidamentoAnche per la prossima asta qualche nome ce lo ... Mai uno stop per infortunio e resa daassoluto. In caso di permanenza al Napoli, sarà sicuramente ..., quali centrocampisti acquistare all'astaE' evidente che si tratta di consigli in una ... Unassoluto alla Lazio, ma continuerà a giocare in biancoceleste Dubbi anche su Kvaratskhelia, ...

Voti Fantacalcio: la Top 11 della 38ª giornata di Serie A 2022/2023 Calcio d'Angolo

