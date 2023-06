Fabriano | la paura dell’uomo prima di essere ucciso dalla compagna | «Aveva fatto sparire i coltelli in casa»

(Di lunedì 5 giugno 2023) Emergono nuovi dettagli sull’omicidio del 63enne Fausto Baldoni, operaio della Gls di Ancona, colpito più volte al viso e alla testa con un oggetto contundente, probabilmente un abat jour che gli ha procurato una frattura del cranio, al culmine di una fatale lite con la suanell’abitazione di. Per la procura ad aver scagliato i colpi sarebbe stata proprio la convivente Alessandra Galea, ora nella sezione femminile del carcere di Villa Fastiggi a Pesaro, con l’accusa di omicidio volontario aggravatocoabitazione. Domani, martedì 6 giugno, si terrà l’udienza di convalida d’arresto davanti al gip del capoluogo marchigiano. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la 50enne, madre di due figli avuti da un’altra relazione, sarebbe stata vista uscire dal palazzo subito dopo l’aggressione, per poi tornare in via ...

... Consuelo, nel luglio del 2014 uccise la madre 76enne, Maria Bruna Brutti, colpendola ripetutamente alla testa con il calcio di un mitragliatore da soft air, sempre a. Intanto, il fascicolo, ...Lei ha vissuto per un periodo in provincia di Perugia, poi a, dividendo casa per un breve ... L'operaio avrebbe avuto cosìper la sua incolumità da far sparire tutti i coltelli e ...Questi gli ultimi sviluppi del delitto di, con gli inquirenti che stanno ancora indagando per fare luce sulla morte di Fausto Baldoni, l'operaio di 63 anni deceduto a seguito delle ferite ...

Fausto Baldoni ucciso dalla compagna a Fabriano, familiari: Aveva ... Fanpage.it

FABRIANO - «Una morte annunciata, avevo detto a mio fratello di stare attento, ma non mi ha mai ascoltato. Lui stravedeva per lei, gli dispiaceva mandarla via di casa». Pensieri e ...Dramma a Fabriano, un uomo di 63 anni è stato ucciso con ferocia dalla compagna. Da tempo lui temeva per la sua vita ...