Fabio Cannavaro torna in panchina | la destinazione è a sorpresa

(Di lunedì 5 giugno 2023) E’ pronto a prendere il via un vero e proprio valzer di allenatori, dalla Serie A alla Serie B. La stagione è arrivata nella fase finale e sono in arrivo anche gli ultimi verdetti. In massima categoria si sono registrate le qualificazioni in Europa e Conference League di Atalanta, Roma e Juventus, da decidere l’ultima retrocessa tra Spezia ed Hellas Verona. In arrivo anche l’ultima promossa in Serie A dopo Genoa e Frosinone, si avvicina la finale tra Bari e Cagliari. Un allenatore pronto a rimettersi in gioco, dopo l’ultima deludente stagione, è. Il nome non ha bisogno di presentazioni, dentro e fuori dal campo. Considerato uno dei più grandi difensori in assaluto, nel 2006 si è aggiudicato il Pallone d’Oro e si è laureato campione del mondo con la maglia della Nazionale italiana. Nel corso della carriera da calciatore ha indossato le ...