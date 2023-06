F1 | GP Spagna 2023 | i promossi e bocciati Verstappen schianta Perez | Mercedes rinasce | Ferrari sprofonda

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il Gran Premio didi ieri, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, ha visto l’ennesimo trionfo di Maxe della Red Bull, con una situazione ormai di dominio assoluto che quasi non ha precedenti. Sul tracciato del Montmelò abbiamo assistito ad un’altra pagina complicata per la, mentre le note positive dellanon mancano. Andiamo, quindi, a definire quali piloti sono stati, e quali sono finiti dietro la lavagna, nella gara catalana. IMax: vince, vince, vince e vince ancora. Onnipotente con una RB19 perfetta. Un binomio che continua a riscrivere il libro dei record e che permette all’olandese di avere già in tasca il terzo titolo consecutivo. Ormai quanto taglia il traguardo ha ...

'L'auspicio è costruire un centrodestra alternativo alla sinistra, cosi' come avvenuto in Italia e nelle recenti elezioni amministrative in', si è fatto sapere. Quindi, no all'ingresso nel Ppe,...Anche, Belgio e Paesi Bassi hanno aumentato le loro importazioni di GNL dalla Russia, mentre ... Infine, a marzo, Vladimir Putin e Xi Jinping hanno raggiunto un accordo sul gigantesco ...... il costo globale degli eventi meteo estremi abbia superato i 1.300 miliardi di dollari , inghiottendo una cifra che vale quanto l'intera economia di un grande paese come la. Abbonati per ...

Mondiale F1 2023, la classifica piloti dopo il GP di Spagna Autosprint.it

Il Gran Premio di Spagna di ieri, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, ha visto l'ennesimo trionfo di Max Verstappen e della Red Bull, con una situazione ormai di dominio assoluto ch ...La raccolta dei fichi Breva è in corso da qualche giorno nel comune spagnolo di Elche, ad Alicante (Spagna), dove le piogge costanti stanno rallentando il processo, senza compromettere ...