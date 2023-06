F1 | Frederic Vasseur | “SF-23 dal comportamento imprevedibile | difficile comprenderne i motivi”

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 giugno 2023) Un bilancio decisamente negativo per la Ferrari al termine del weekend del GP di Spagna. L’ottavo round del Mondiale 2023 di F1 avrebbe dovuto essere all’insegna del cambio di spartito, per gli aggiornamenti introdotti dalla scuderia di Maranello, ma nei fatti i piloti si sono lamentati dei soliti problemi e il risultato è stato deludente: quinto posto per Carlos Sainz e addirittura undicesimo per Charles Leclerc, fuori dalla zona punti e condizionato da alcuni problemi tecnici nel corso delle qualifiche di natura “ignota”. Come riportato da GPblog, il Team Principal della Rossa,, ha parlato chiaro: “Siamo un po’ più consistenti rispetto a due mesi fa, ma il passo gara è ancora lontano dal nostro target. Non sappiamo spiegarci, ora come ora, il differentedella monoposto a seconda del differente ...