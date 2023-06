F1 Altro che ‘Cavallino Rampante’ | la Ferrari SF-23 è un ‘Mulo Ricalcitrante’! Nessun miglioramento con l’auto evoluta

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 giugno 2023) C’era grande attesa in otticasta per capire se l’evoluzione della SF-23 sarebbe stata in grado di alzare la competitività della monoposto o, quantomeno, favorirne la comprensione. Il Montmelò, sommo giudice in merito al reale valore delle vetture, ha però emesso un verdetto sfavorevole. Il Gran Premio di Spagna ha rifilato l’ennesima bastonata a un Cavallino Rampante che, in questo 2023, ha già fin troppi lividi sul groppone. Carlos Sainz è scattato dalla prima fila, ma ha chiuso quinto, divorato cammin facendo dalle Mercedes. È questa la dinamica più dolorosa. La Casa di Stoccarda condivideva con la Scuderia di Maranello il fatto di essersi presentata in terra iberica con un’auto riveduta e corretta. C’è però stata una enorme differenza nell’efficacia degli aggiornamenti presentati. Le punte delle Frecce Nere non sono ancora affilate come nel recente passato, ...