Ex dell’Isola e del GF Vip | “Io più brava di Ilary Blasi alla conduzione | sarei la regina”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ci sarebbe qualcuno più bravo didei Famosi? Ad autocandidarsi con una certa enfasi e sicurezza è stata l’ex Vippona (concorrente prima e poi opinionista del GF Vip) ed ex naufraga Antonella Elia, nel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera. Antonella Elia parladei Famosi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

...'assessore Walter Rossi esindaco di Monte Argentario Arturo Cerulli, in qualità di presidente di 'PortArgentario', i turisti scenderanno a terra per visitare liberamente l'Giglio'....Teatro Domenica 16 luglio 2023 - Montemonaco (AP) @ FESTIVAL'...- Lajatico (PI) @ CORONA SUNSET FESTIVAL WORLD TOUR Teatro...Lago Valbiolo Lunedì 24 luglio 2023 - Ricaldone (AL) @ L'IN ......Seu ("Io ci sono") sarà proiettato nel cinema Notorius di Cagliari alla presenza degli autori eproduttore, Claudio Marceddu . La stessa sera il film sarà proposto in diverse sale...