Europa ri-eccoci!

(Di lunedì 5 giugno 2023) Nonostante una stagione non sempre al top, l’Atalanta non fallisce l’ultimo appuntamento: infila una cinquina al Monza, resiste ai tentativi di sorpasso di Roma e Juventus e conferma il quinto posto che le garantisce l’accesso alla prossima UefaLeague. Al netto di prestazioni, gioco, atteggiamento e critiche varie, rimane un risultato di assoluto spessore. Al Gewiss Stadium per l’ultimo ballo Gasperini non recupera nessuno rispetto al match di San Siro e si deve affidare allo stesso undici titolare. Le motivazioni in campo per le due squadra si trovano su due piani nettamente differenti: la Dea ha nelle mani il proprio destino europeo, mentre il Monza si vede impossibilitato nel raggiungere l’ottavo posto causa vittoria della Fiorentina nell’anticipo. La squadra di Palladino inizia la gara provando anche a fare la partita partendo dal basso, ma nelle ...