ESCLUSIVO Milan | si decide il mercato | incontro in corso tra Cardinale | Maldini e Massara

, Maldini ha fretta: le ultime su KamadaPaolo Maldini e Frederic Massara contano di sistemare tutto subito e di vedere arrivare a Milano Kamada tra lunedì e martedì, per le visite mediche e le ......, Roma, Juventus, Bologna e Udinese) avevano preannunciato l'appuntamento sui canali social e addirittura negli stadi di casa, mettendo in palio in vario modo i pass per l'evento al ...Calciomercato, occhi puntati in Francia: i rossoneri seguono ThuramMa c'è anche un altro profilo che ilsta seguendo con attenzione. Paolo Maldini - come raccolto in esclusiva da ...

ESCLUSIVO Milan, si decide il mercato: incontro in corso tra ... Calciomercato.com

Milan, diversi club stanno bussando in Via Aldo Rossi per insidiare i gioielli più preziosi in casa rossonera. E’ questa la volta di Mike Maignan. Andiamo a vedere la risposta della dirigenza. Il ...Mercato Milan, Brahim Diaz: le intenzioni del club sono chiare! Non ha intenzione di fare follie il club rossonero per lo spagnolo Tre indizi fanno una prova. Per quanto riguarda il futuro di Brahim D ...