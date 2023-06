Epurazione-Pioli | Nel giorno di Ibrahimovic | le teste che saltano al Milan

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) “Godbye”, è lo striscione dei tifosi delin onore del suo Zlatan, che domenica ha detto addio al calcio giocato, non riuscendo a scendere in campo contro il Verona. Troppo importanti le ultime due annate piagate dagli infortuni, dove in questa non ha praticamente mai giocato: 144 minuti in 4 presenze. Eppure l'anno scorso – senza di lui, pur a mezzo servizio – il Diavolo probabilmente non sarebbe riuscito a vincere uno Scudetto che mancava da 11 anni, il suo secondo in rossonero. Zlatan ha atteso di essere inquadrato a bordo campo sul maxi schermo e ha ricambiato tutto quell'amore facendo il gesto del cuore con le mani, mentre tutto il Meazza urlava il suo nome.dice addio alcon un bottino di 93 gol in 163 presenze complessive, tra prima e seconda avventura sotto il Duomo. ...