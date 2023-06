Engineering al Seafuture 2023 con le sue soluzioni per l' ambiente subacqueo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu. (Adnkronos) -, leader nella digitalizzazione dei processi per imprese e Pa, partecipa alla 8° edizione di ?. La convention di business e confronto tecnico-scientifico, organizzata da Italian Blue Growth srl in collaborazione con la Marina Militare e insieme alle eccellenze dell'industria navale, Enti e Governi, si tiene nella Base Navale di La Spezia e coinvolge i principali player dell'economia del mare, le Pmi, gli esponenti del mondo accademico e della ricerca, i cluster tecnologici marini e marittimi. Per Dario Buttitta, Executive Vice President Pa&Healthcare di, "oggi l'economia globale così come il benessere e la sicurezza delle persone dipendono sempre di più da un funzionamento efficiente delle infrastrutture critiche sottomarine. Questo è ancora più vero in un Paese come ...