Emma Marrone scappa da De Martino alla festa del Napoli | cosa è successo

Tra i festeggiamenti e le esibizioni di, Arisa e altri artisti, ad aver attirato l'attenzione è stato l'outfit di Diletta Leotta con un abito monospalla nero, tacchi giallo fluorescenti ...L'evento che ha attirato l'attenzione di numerosi fan e ha fatto rapidamente il giro del web è stato la partecipazione dialla festa in onore della vittoria ...... in diretta dallo Stadio Diego Armando Maradona e trasmesso su Rai2, l'evento è stato condotto da Stefano De Martino e tra gli ospiti c'era anchee Stefano De Martino alla ...

Scudetto Napoli, Emma Marrone e l'omaggio intenso a Pino Daniele con «Napule è» ilmattino.it

Erano anni che Emma Marrone e Stefano De Martino non si trovavano sullo stesso palco. Esattamente, è da quando nel duo di Amici è subentrata la showgirl Belen Rodriguez. I due si sono rivisti in ...Durante la festa per lo scudetto del Napoli, Stefano De Martino ed Emma Marrone si incontrati, ma il face to face non è andato come si aspettavano i telespettatori.