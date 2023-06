Emma Marrone | «Non sono scappata da Stefano De Martino | ecco cosa è successo»

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 5 giugno 2023) L'esibizione dialla Festa scudetto del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona ha fatto chiacchierare parecchio. L'ex vincitrice di Amici ha deliziato tutti i presenti e il pubblico a casa con una cover di Napule è, famoso brano di Pino Daniele. Subito dopo la performance è peròvia, non scambiando neppure una parola conDe, ex fidanzato dell'artista e conduttore dell'evento. Una situazione che ha mandato i social network in tilt: secondo qualcuno ci sarebbe ancora un certo rancore da parte dinei confronti diDe. Quest'ultimo, nel 2012, ha tradito la pugliese con l'attuale moglie Belen Rodriguez. Un triangolo amoroso che ha infiammato il gossip italiano e che ...