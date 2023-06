Emma e Stefano De Martino | è gelo tra loro due alla festa del Napoli | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di lunedì 5 giugno 2023) Personaggi tv. . Nel 2009, all’interno della scuola di Amici di Maria De FilippiDeha intrapreso una relazione conMarrone, terminata nel 2012. Poi il ballerino ha conosciuto Belen Rodriguez, dquale ha avuto anche suo figlio Santiago. Ieri sera, 4 Giugno 2023, la cantante era tra gli ospiti della serata evento per festeggiare lo scudetto del, ma a differenza dei colleghi che si sono esibiti prima e dopo di lei non ha avuto nessuna interazione con il conduttore.Leggi anche:Marrone cade in diretta a “Le Iene”, la reazione di Belen è stupenda Leggi anche:De, clamorosa indiscrezione: la Rai punta su di lui per l’Ammiraglia. Dove potremmo vederlo Leggi anche:...