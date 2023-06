Emanuele Filiberto di Savoia | ' Abdicherò in favore di mia figlia' Chi è Vittoria | l' erede al trono italiano che non c' è

Oggi suo padre,di Savoia , lo ha dichiarato ufficialmente: 'Abidcherò in favore di mia figlia. Sono certo che farà meglio di me. Tra poco, in Europa, ci saranno più regine che re'.... intorno alle 2 del mattino, davanti all'ingresso del bar Cafè dopo che alcuni ignoti lo hanno piazzato davanti all'ingresso del locale, situato in viadella marina neretina. L'...Qui, intorno alle 2,30 del mattino, qualcuno ha piazzato e fatto esplodere un ordigno artigianale davanti all'ingresso del locale che sorge in via, sulla strada che porta a Santa ...

Emanuele Filiberto di Savoia: «Abdicherò in favore di mia figlia». Chi è Vittoria, la regina di un trono (ital ilmessaggero.it

Il trono, ipotetico, le era stato regalato dal nonno esattamente tre anni fa in occasione del suo 16esimo compleanno: Vittorio Emanuele glielo concesse con un decreto formale che ...Suo padre, Emanuele Filiberto di Savoia, lo ha dichiarato ufficialmente: «Abidcherò in favore di mia figlia. Mi metterò da parte e farò passare avanti ancora una volta ...