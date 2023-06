Elisa in concerto sotto una pioggia battente | la sua reazione diventa virale Video

(Di lunedì 5 giugno 2023) Si è tenuto ieri all’Arena di Verona la seconda data del doppiodiAn Intimate Arena – Two nights only. La cantante di origine friulana si è esibitaunascrosciante che non l’ha affatto messa a disagio, anzi!ha continuato a cantare senza perdersi d’animo, tant’è che alla fine l’ha presa con ironia e una lunga risata! Quando è arrivato il momento di interpretare ‘Se piovesse il tuo nome’ la cantautrice non è riuscita più andare avanti ed è scoppiata a ridere, senza riuscire a fermarsi. A un certo punto si è anche piegata sulle ginocchia interrompendo più volte l’esibizione. View this post on Instagram A post shared by Ghetto Trash (@ghetto trash) La suata presto ...

Due ore di diluvio ininterrotto hanno scandito il secondo dei due appuntamenti il 3 e 4 giugno 2023 all'Arena di Verona per il doppiodi"An Intimate Arena " Two nights only"., tornata live sul palco areniano con Dardust per le due esibizioni - evento, ha cantato sotto la pioggia senza alcun problema, ...

Strepitosa Elisa in Arena, poi i selfie con i fan: «C'è una magia tra me e Verona» L'Arena

La seconda data del doppio concerto di Elisa "An Intimate Arena – Two nights only", in scena il 3 e il 4 giugno, ha visto la cantante friulana esibirsi sotto una pioggia battente. Lei ha continuato a ...Sul palco dell'Arena di Verona Elisa ha deciso di omaggiare così la leggenda del rock Tina Turner: il video dell'emozionante esibizione al piano di "The Best".