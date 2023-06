Elisa a FqMagazine | “Non si può fare una canzone incredibile ogni tre mesi | per ora niente album Io attrice? No grazie | preferisco vedere i film al cinema”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Non capita spesso che un concerto parta subito con una standing ovation dopo la prima. Eppure è successo conall’Arena di Verona. La cantante per due serate sold out (4 e 5 giugno) con il suo live acustico con Dardust ha messo in cima alla scaletta uno dei suoi brani più belli (e difficili tecnicamente) come “Dancing”. Un grande successo di ovazioni e accoglienza per una delle artiste più brave del panorama musicale italiano. In oltre due ore di live c’erano tutte le sue hit da “Luce (Tramonti a Nord Est)” a “Eppure sentire”, fino a “Together” con un omaggio commosso a Tina Turner con la sua “The Best”. Le due hanno collaborato assieme nel 2006 nel brano “Teach Me Again”. Parallelamente ai due concerti, dopo Heroes Festival dello scorso anno, a Verona è stato aperto il Green Village al Parco Santa Toscana (riaperto e bonificato per ...