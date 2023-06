Elettra Lamborghini pubblica il video del singolo Mani in alto

(Di lunedì 5 giugno 2023) , contenuto nel discoton, con un balletto già virale su TikTok È disponibile da oggi su YouTube ilclip ufficiale diin, il nuovodicontenuto nel suo discoton, prodotto da Borotalco Tv con la regia di Fabio Jansen, la perfetta rappresentazione visiva del mondo e dell’immaginario di, dimensioni colorate e positive permeate di leggerezza e allegria che fanno venire voglia d’estate e di spensieratezza. Unall’insegna del girl power in cui dominano il ballo – in particolare la coreografia del ritornello che sta già diventando virale su TikTok – e quelle good vibes che la Twerking Queen vuole trasmettere da sempre con la sua ...

Non solo musica e risate trae Mara Venier a Domenica In. Nell'intervista anche alcuni passaggi importanti e molto intimi. Ospite a Domenica In con Mara Venier,ha avuto modo di presentare ...È disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di MANI IN ALTO , il nuovo singolo dicontenuto nel suo disco "ELETTRATON". Il video di "MANI IN ALTO" (prodotto da Borotalco Tv con la regia di Fabio Jansen) è la perfetta rappresentazione visiva del mondo e dell'...Sono entrati a far parte della trasmissione dopo il 'no' diper la passata edizione, che si è conclusa a marzo scorso con la vittoria della piccola Melissa Agliottone . Ora, però, ...

Non solo musica e risate tra Elettra Lamborghini e Mara Venier a Domenica In. Nell'intervista anche alcuni passaggi importanti e molto intimi.Pif introduce la puntata dedicata a quelle famiglie che hanno anche 7 figli! Da non perdere su MTV martedì 20 maggio alle 21 e giovedì alle 23 ...