Elettra Lamborghini | ospite a Domenica In | Mara Venier incenerita dalla cantante

(Di lunedì 5 giugno 2023) In occasione dell’uscita del suo nuovo albumton,è stataIn. Durante l’intervista, andata in onda4 giugno, lanon solo ha parlato della sua carriera, ma anche del suo matrimonio con Afrojack. LA– Tra i tanti temi affrontati durante l’intervista,ha L'articolo

Primo singolo 'Mani in alto' Con un tubino marrone che le lasciava scoperta la schiena,ha incontrato decine e decine di persone venute a conoscerla ed applaudirla alla Piazza Paradiso. Il ...Venerdì 2 giugno è uscito "Elettraton" , il nuovo (e secondo) album in studio di. Il disco riconfermala regina del reggaeton italiano ed è formato da 10 canzoni, tra cui il singolo che ci farà compagnia durante tutta l'estate "Mani in alto". In ...Non solo musica e risate trae Mara Venier a Domenica In. Nell'intervista anche alcuni passaggi importanti e molto intimi. Ospite a Domenica In con Mara Venier,ha avuto modo di presentare ...

Folla in delirio al centro commerciale Piazza Paradiso di Collegno, dove questa pomeriggio Elettra Lamborghin i ha autografato le copie del suo ultimo disco "Elettraton". Il lavoro musicale, uscito lo ...Ospite del salotto di Domenica in Elettra Lamborghini ha riferito cosa pensa della maternità: ecco come ha risposto a Mara Venier ...