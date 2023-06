Elettra Lamborghini mostra in tv i “segni” della passione con il marito

La line - up comprende tutti gli artisti più amati dalle nuove generazioni: Achille Lauro, Alfa, Angelina Mango, Annalisa, Ariete, Blanco, Boro Boro, Bresh,, Elodie, Emma, ..., 'ma un figlio' chiede Mara Venier a Domenica In: la risposta è fulminante Gf Vip, Micol Incorvaia e il super party di gruppo: 'Weekend magico'. Ma c'era un grande assente... La ..., 'ma un figlio' chiede Mara Venier a Domenica In: la risposta è fulminante La storia Nella lunga didascala, Chiara racconta l'inizio della sua carriera : 'Sei anni fa la gente mi ...

Il rapper: «Jovanotti mi ispira, Pino Daniele lo chiamavo Maestro. Mio figlio di 6 anni spoilera sempre le mie nuove canzoni cantandole in classe ai suoi compagni» ...OM intervista Elettra Lamborghini per Elettraton, il nuovo album disponibile da giugno. Dal 2 giugno è disponibile in radio il nuovo singolo Mani In Alto, una delle canzoni che secondo l’artista sarà ...