Elettra Lamborghini a Oriocenter | inaugura gli eventi di “Pop Up Culture – More Than Unexpected”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Orio al Serio. Con il mese di giugno parte ufficialmente il programma didi Pop Up, la grande iniziativa fortemente voluta dain onore di Bergamo Brescia Capitale della Cultura. Fino a fine ottobre 2023, oltre alle maxi installazioni che animano il mall,ospiterà numerosi appuntamenti che promuoveranno la cultura in tutte le sue forme: si parte con la musica di, per passare all’arte in collaborazione con Città del Sole e Accademia Carrara. La pinacoteca bergamasca, attraverso “Pop Up Lab&Workshop”, presenterà ogni mese workshop e laboratori creativi che toccheranno temi semplici e quotidiani, vicini alle persone, trasformando il mall in un vero e ...

Venerdì 2 giugno è uscito "Elettraton" , il nuovo (e secondo) album in studio di. Il disco riconfermala regina del reggaeton italiano ed è formato da 10 canzoni, tra cui il singolo che ci farà compagnia durante tutta l'estate "Mani in alto". In ...Non solo musica e risate trae Mara Venier a Domenica In. Nell'intervista anche alcuni passaggi importanti e molto intimi. Ospite a Domenica In con Mara Venier,ha avuto modo di presentare ...È disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di MANI IN ALTO , il nuovo singolo dicontenuto nel suo disco "ELETTRATON". Il video di "MANI IN ALTO" (prodotto da Borotalco Tv con la regia di Fabio Jansen) è la perfetta rappresentazione visiva del mondo e dell'...

Venerdì 9 giugno, Elettra Lamborghini, la famosa cantante italiana conosciuta come la "twerking queen", sarà ospite nel Salotto di Domanipress per una Video Intervista Esclusiva. La giovane artista pr ...Non solo musica e risate tra Elettra Lamborghini e Mara Venier a Domenica In. Nell'intervista anche alcuni passaggi importanti e molto intimi.