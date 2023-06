Ecco il problema della sinistra Meloni a valanga contro Schlein

(Di lunedì 5 giugno 2023) Giorgiaattacca il segretario del Pd, Elly. Il premier è stato intervistato nel corsopuntata di Quarta Repubblica in onda il 5 giugno su Rete4.mette il dito nella piaga e accusadi non distinguere il dissenso dalla censura. «Lacontinua a dire che sei autoritario per qualsiasi cosa, ti dicono che sei autoritario se Fazio decide di lasciare la Rai per andare a lavorare da un'altra parte dove lo pagano di più, di dicono che sei autoritario se alla parata del 2 giugno i militari alzano la mano per salutare la tribuna come hanno sempre fatto, ti dicono che sei autoritario addirittura se ti lamenti perché c'è gente che impedisce che un ministro possa presentare a un salone del libro il librostoria...

Dopo una serie di messaggi per scusarsi dele promettere l'identificazione dello stesso, l'azienda ha fatto sapere di aver "interrotto un dispiegamento in corso" (di un nuovo aggiornamento ...Insieme a Telsy Elettronica e Telecomunicazioni, SegreDifesa ha anche mostrato Cryptobox, un progetto che affronta ildella sicurezza delle reti di comunicazione tra componenti in ambienti ...Ma da oggi basta spellarsi dopo l'abbronzatura:i rimedi per scongiurare ile le soluzioni per la cura della cute. Indice dei contenuti Contro il rossore fai un bagno tiepido Basta ...

Piedi che puzzano Ecco come risolvere per sempre il problema GQ Italia

Da qualche ora, Outlook, la piattaforma di posta elettronica di Microsoft sta riscontrando dei problemi di accesso, anche in Italia. L'azienda americana, interpellata via Twitter dagli utenti, ...Ecco come allontanarle velocemente con dei trucchi casalinghi ... Tuttavia, si può risolvere il problema anche con metodi naturali, più economici e meno invasivi. Ideali per chi ospita in casa animali ...