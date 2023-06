... le menti, le percezioni Difficile dirlo dal primo episodio, soprattutto quando ilè ..., The Idol tenta strenuamente di essere sexy , e forse anche smart, ma finisce solo per essere ...Questo non sarebbe l'unico programma ad aver pensato di inserire nella nota cantante. Infatti, pare che Sky la vorrebbe come concorrente di Pechino Express . In passato, il reality show aveva ...Come anticipato, ilè davvero speciale e vede come protagonista della storia la giovane ..., dunque, senza ulteriore indugio, il trailer della fiction Rai che potremmo vedere solo il prossimo ...

Ecco il cast di Love MI 2023, il concertone televisivo gratuito e benefico di Fedez Rolling Stone Italia

Annunciato il cast di artisti che il 27 giugno animerà la seconda edizione di Love Mi, il concerto benefico voluto da Fedez, live da Piazza Duomo a Milano. Ecco chi ci sarà.Il baby talent condotto da Antonella Clerici è stato confermato per la seconda stagione, non c’è dubbio, mentre restano i dubbi su parte della giuria, dei coach. Sono loro il pezzo forte in ogni ...