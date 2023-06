E’ la Giornata mondiale dell’Ambente | tema 2023 ‘Sconfiggi inquinamento da plastica’

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 giugno 2023) Unep: "Dobbiamo rifiutare gli articoli monouso non necessari e riutilizzare, riciclare, riorientare" Beat Plastic Pollution (Sconfiggi l’da plastica). E’ questo ildelscelto dall’Unep, il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, per il World Environment Day (dell’Ambiente).che ha lo scopo di ricordare quanto siano importanti le azioni di tutti per contrastare l’da plastica. La data del 5 giugno per celebrare ladell’Ambiente fu scelta per ricordare la prima Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente tenutasi a Stoccolma dal 5 al 16 giugno del 1972, in quell’occasione venne adottata la Dichiarazione di Stoccolma che definì i 26 principi sui ...