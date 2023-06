Dybala | tensione alle stelle | subisce fallo e finisce a mani in faccia

Al 76' di Roma - Spezia, col risultato sull'1 - 1,subisce un fallo tattico da Amian che prende poi in mano il pallone. ...'La dote di Paulo', il Corriere dello Sport dà spazio alla rete decisiva diche trascina la ... 'Juve - Allegri, alta', il tecnico nervoso: 'Ora vado in vacanza, sarà Calvo a programmare'...Nel finale il match si arricchisce didopo un presunto rigore non fischiato ai danni di, steso in area senza che arbitro e Var ravvisino gli estremi per un rigore all'apparenza solare.

Roma-Spezia, tensione alle stelle. Dybala reagisce e viene ammonito: cosa è successo CalcioMercato.it

Sarà spareggio tra Spezia ed Hellas Verona per restare in Serie A, uno dei verdetti più attesi dell'ultima giornata di campionato. A far da giudici e carnefici di tale sentenza che impone un ultima es ...