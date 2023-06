Dybala | lacrime d’addio | firma con la big!

(Di lunedì 5 giugno 2023) Non sembra per nulla scontata la permanenza a Roma della Joya argentina: il top club è disposto a pagare la clausola Un vero dramma. In questo modo, con delle… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Ibra in, lascia il calcio a 41 anni: 'Resterò milanista per sempre'. Lukaku dice no al ...porta la Roma in Europa League insieme all'Atalanta. 'La dote di Paulo', il Corriere dello Sport ...Sembra finita invece a a regalare un sorriso agli scaligeri arriva la notizia del gol dia ... Il campione svedese inha mostrato commosso il simbolo del cuore alle telecamere, ha ......determinata dalle sconfitte del Verona a San Siro con il Milan (doppietta di Rafa Leao edi ... forse a quel punto insperato, dei giallorossi è stato un rigore trasformato all'88' da. L'...

Dybala, lacrime per la Roma: l'ha consolato Totti, parlerà con la società Siamo la Roma

Giorni cruciali per il futuro di Paulo Dybala alla Roma. C'è un colpo di scena che rigurda il numero 21 giallorosso ...L'olandese con 3 gol e un assist esalta l'Atalanta, alla sesta qualificazione europea in sette stagioni. L'argentino riporta la Roma in Europa League e si conferma indispensabile, come Mou. Il biancon ...