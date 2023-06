Dybala | il gol che parla al futuro e al passato

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ci sono gol cheno a molti . Quello di Pauloè sonoro come un acuto, eloquente come un comizio, vibrante come una speranza, urticante come un'invettiva. È un gol al presente e al...

Ci sonoche parlano a molti . Quello di Pauloè sonoro come un acuto, eloquente come un comizio, vibrante come una speranza, urticante come un'invettiva. È unal presente e al futuro della Roma.Senza lo squalificato Mourinho (per lui tanti striscioni sugli spalti), i giallorossi battono 2 - 1 i bianconeri (di Zalewski e rigore di) e tornano a sorridere dopo la finale di Europa ...Alla squadra di Pioli è mancato l'apporto del mercato: solo quattro idai nuovi acquisti, zero ... Il migliore: Paulo. JUVENTUS 5.5 Difficile, difficilissimo valutare una stagione ...

Dybala ‘sistema’ anche il Bayer: “Noi col pullman Loro zero gol, non possono parlare” ForzaRoma.info

Ci sono gol che parlano a molti. Quello di Paulo Dybala è sonoro come un acuto, eloquente come un comizio, vibrante come una speranza, urticante come un’invettiva. È un gol al presente e al futuro del ...Nell’ultima giornata di Serie A, la Juve vince ma chiude settima, è in Conference. In attesa delle decisioni dell’Uefa. Verona, spareggio con lo Spezia per la salvezza, Atalanta e Roma in Europa ...