Dybala-goal al 90? | la Roma ribalta lo Spezia e si qualifica per l’Europa League

(Di lunedì 5 giugno 2023)– Ultima giornata di campionato, ultima partita di una stagione lunghissima, piena di impegni, di gioie e, purtroppo, di dolori. Quattro giorni dopo la bruciante e immeritata sconfitta di Budapest, laospita all’Olimpico lo, ancora in cerca di punti salvezza, con l’obiettivo di chiudere l’anno con una vittoria davanti al proprio pubblico, vittoria che vorrebbe dire accesso ai gironi del2023-24. Pronti, via e dopo appena cinque minuti lopassa in vantaggio con Nikolaou, abile a sfruttare una ciabattata di Bourabia e a battere Svilar di testa da due passi. Da questo momento, comincia quasi un monologo da parte della, che ad esclusione di un paio di contropiedi di Gyasi e Nzola non subisce mai gli attacchi spezzini. Nel corso ...