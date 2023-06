Due sole parole per smontare Fabio Fazio | la rasoiata di Enrico Mentana

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ma quali martiri. In fuga da viale Mazzini non si vedono né santini né Maradona. In una frase: «Nessuno può vantare il diritto di essere sempre in onda». È, non uno qualsiasi, ad aggiungersi al coro di critiche nei riguardi di, Lucia Annunziata e la loro piccola schiera di (non) epurati ma volontariamente esiliatisi dalla Rai in vista dei nuovi palinsesti. Ospite del Festival della Tv di Dogliani e sollecitato dalle domande del giornalista del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo,in pocheha smontato tutta la teoria (fatta passare da molti per Vangelo) secondo la quale, Littizzetto, Gramellini e poi da ultima l'ex direttrice del Tg3 e presidente della Rai, Lucia Annunziata sarebbero stati messi di fatto nelle condizioni di ...