Due anni di Mourinho a Roma | tante emozioni | altrettante macerie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Quando nel 2021 Josèè arrivato a– presentato giustamente come una star del cinema (in fondo lo è), tra passeggiate in Vespa alla Gregory Peck e conferenza in stile “Il Gladiatore” – prese una squadra allo sbando, che aveva chiuso il campionato al settimo posto in classifica, da rifondare. Duedopo, laha sì giocato due finali europee – e una l’ha pure vinta, quella meno impor–, ma è ancora una squadra da settimo posto (sul campo, sesto solo grazie alla penalizzazione della Juventus), che ha mancato ripetutamente l’obiettivo del ritorno in Champions, completamente da rifondare. A fine campionato, dopo una qualificazione modesta in Europa League acciuffata per il rotto della cuffia e festeggiata come un successo, è il momento dei bilanci. Certo non si può dire che questi ...