DS Esprit de Voyage | la collezione sostenibile ispirata al mondo della moda

(Di lunedì 5 giugno 2023) DS prende spunto dal couture e presenta la sua Collectionde: una gamma di modelli eleganti, sostenibili e performanti, in puro stile francese. La, top di gamma, è stata sviluppata partendo dall’allestimento Rivoli, e le vetture che ne fanno parte sono state impreziosite con materiali di pregio e tecnologie di ultima generazione. “Questa nuova Collection – ha dichiarato Alessandra Mariani, Direttore marketing DS Italia – rappresenta la nostra intenzione di offrire ai clienti un’esperienza olistica premium attraverso versioni sempre più equipaggiate e, al tempo stesso, sottolinea il nostro impegno per un futuro improntato sull’elettrificazione”. Un, quello dell’elettrone, in cui DS ha creduto fin dai suoi primi passi. Le vetture...

Nei giorni scorsi DS ha presentato la nuova collezione specialede, già disponibile per tutti i modelli offerti attualmente in gamma ad eccezione di DS 3, su cui debutterà il prossimo autunno. Ma è stata anche l'occasione per celebrare l'ottimo ...Ds , il premium brand francese nato nel 2014, lancia una nuova collezione ispirata al mondo della moda. Si chiamadee racchiude i tre pilasti fondamentali del marchio: stile, raffinatezza ed eleganza. Perché non si è turisti ma esploratori. Dare un nuovo senso al viaggio, un viaggio che diventa ...L'intera gamma del marchio di lusso francese si prepara ad accogliere la collezione specialede, un tuffo nel mondo della moda per gli appassionati del brand del gruppo Stellantis che ...

Prodotti distintivi, distribuzione "omnichannel", esperienza cliente unica ed elettrificazione: così DS sta crescendo in Italia ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Ispirandosi alle sue origini parigine, DS proporrà per tutto il 2023 la collezione "Esprit de Voyage" ...