Novità per il Decreto Pa in corso di discussione presso le commissioni I e XI della Camera. Come riferito, sono giorni decisivi per l'approvazione da parte dell'assemblea di Montecitorio. Previste ...Abilitazione docenti 60, manca ancora ilIl provvedimento della presidenza del Consiglio dei Ministri deve definire: i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a ...'Si lavora a creare le condizioni affinché, grazie anche all'interlocuzione in corso con Bruxelles su alcuni punti dell'intesa legata ai fondi del PNRR siglata dal Governo precedente, ilche normerà i percorsi formativi abilitanti all'insegnamento su materia e quelli di specializzazione sul sostegno sia il più possibile efficace e risolutivo, in sintonia con le esigenze espresse ...

DPCM 60 CFU, c’è il via libera da Bruxelles: ecco la nuova abilitazione. Entro il mese sarà emanato Orizzonte Scuola

Aggiornamento 2024 Graduatorie Provinciali per le Supplenze, la questione dei CFU richiesti come requisito per la seconda fascia GPS.Novità per il Decreto Pa in corso di discussione presso le commissioni I e XI della Camera. Come riferito, sono giorni decisivi per l'approvazione da parte dell'assemblea di Montecitorio. Previste anc ...