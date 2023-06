DPCM 60 cfu | assunzioni e Tfa sostegno | quante opportunità per insegnare! QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE alle 14 | 30

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tante novità in arrivo per il mondo della scuola. Si avvicina la promulgazione del nuovoper i 60 cfu. Cambiamenti per quanto riguarda le. E poi tutti gli aggiornamenti sul Tfa. L'articolo .

... delineata dal decreto legge 36/2022, prevede il possesso della laurea più 60 crediti formativi universitari (), di cui almeno dieci di area pedagogica, e un tirocinio di almeno 20. Inoltre, ...Novità per il Decreto Pa in corso di discussione presso le commissioni I e XI della Camera. Come riferito, sono giorni decisivi per l'approvazione da parte dell'assemblea di Montecitorio. Previste ...Abilitazione docenti 60, manca ancora ilIl provvedimento della presidenza del Consiglio dei Ministri deve definire: i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a ...

In dirittura d'arrivo il nuovo DPCM che dovrà disciplinare la nuova procedura per l'abilitazione all'insegnamento.Dopo oltre dieci mesi di ritardo rispetto alla tabella di marcia originaria, il nuovo sistema di abilitazione per i docenti sta per arrivare al traguardo.