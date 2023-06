Dove si gioca lo spareggio Verona-Spezia? Tutte le ipotesi e quando si decide il campo neutro

(Di lunedì 5 giugno 2023) Quattroper una sola vincitrice. Sarà una tra Firenze, Lecce, Reggio Emilia e Udine a ospitare losalvezza traper determinare la terza retrocessa in Serie B della stagione. La Lega di A si riunirà quest’oggi in Consiglio speciale per scegliere la location e organizzare la partita che per le due squadre vale la permanenza nella massima serie. Giorno e orario, invece, sono già decisi: sidomenica 11 giugno alle 20.45. La sfida verrà come sempre trasmessa da DAZN, che come noto ha l’esclusiva su tutta la Serie A. E metterà fine al campionato numero 121 nella storia del calcio italiano. I quattro stadi in lizza hanno caratteristiche diverse. Il Franchi di Firenze è un impianto storico. Intitolato al mitico Artemio Franchi, grande dirigente sportivo che per alcuni ...

... i quali gli fanno da corridoio verso il centro del campo,lo aspettano Scaroni, Furlani, ... con due stagioni dal 1999 al 2001, prima del passaggio all' Ajax In Olanda , Zlatanfino al 2004. ...... abbia maggior fortuna, restiamo in attesa del big match di Champions a Istanbul,l'Inter ... L' Atalanta sicontro il Monza la possibilità di accedere all' Europa L. , e per tutto il ...Quandofascia d'attacco ha modo di rendersi pericolosa per la difesa avversaria, cercando l'...le sue compagne iniziano ad accusare la stanchezza sopperisce lei, mettendoci tanta grinta in ...

Quando e dove si gioca Verona-Spezia Data spareggio salvezza, orario, tv, streaming OA Sport

Quattro ipotesi per una sola vincitrice. Sarà una tra Firenze, Lecce, Reggio Emilia e Udine a ospitare lo spareggio salvezza tra Verona e Spezia per determinare la terza retrocessa in Serie B della st ...Non è ancora finita la stagione 2022-2023 di Serie A, all’appello, dopo i risultati di ieri, manca ancora lo spareggio salvezza tra Verona e Spezia. Un’eventualità che non capitava da 18 anni e che or ...