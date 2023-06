Dopo don Germano | Garbagnate festeggia anche don Francesco

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 5 giugno 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La comunità pastorale Santa Croce diin festa nel fine settimana per i 90 di donCelora, magiovedì 8 giugno per i 5 anni di ordinazione sacerdotale di donAgostani. I 90 anni di done i 5 di messa di donUna doppia ricorrenza significativa per la ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.