Dl Pa | il governo pone la fiducia alla Camera

Il governo pone la fiducia alla Camera sul dl Pa - Ultima Ora Agenzia ANSA

il governo possa porre la questione di fiducia chiudendo qualsiasi spazio di confronto", spiega Filiberto Zaratti capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Affari costituzionali della ...Il provvedimento contiene anche le misure riguardanti i controlli della Corte dei Conti sul Pnrr e la proroga dello scudo erariale ...