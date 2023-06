Distretto del Commercio Salernum | riunione delle associazioni

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sono riunite questa mattina a Palazzo di Città, a Salerno, alla presenza dell’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive Alessandro Ferrara, leche hanno aderito aldel” costituitosi nello scorso mese di marzo. La creazione dei distretti, disciplinati dalla Legge Regionale 7/2020 e finanziati dalla Regione Campania per l’importo complessivo di oltre 5 milioni di euro, è finalizzata alla definizione di una pianificazione strategica volta a definire obiettivi e interventi da sviluppare nei prossimi anni per il rilancio e la valorizzazione dellocale. L’incontro odierno, che anticipa la data del 30 giugno individuata dalla Regione Campania come data ultima per la presentazione dei distretti commerciali, è stata ...