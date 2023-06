Dimarco | «Finale? Mi sono dovuto guadagnare tutto! Grandi ricordi del 2010»

(Di lunedì 5 giugno 2023)ha un passato in Svizzera, al Sion nella stagione 2017-2018 prima di tornare in Italia. Alla TV elvetica RSI, in vista delladi Champions League, ripercorre il percorso che lo porterà a Istanbul. DAI PRESTITI ALLA– Per FedericolaManchester City-Inter sarà il coronamento di un’ascesa: «Penso che in ogni carriera di un giocatore ci siano alti e bassi. Io ho avuto più bassi che alti, a parte questi ultimi quattro anni. Peròcontento, vuol dire che tutto me loguadagnato con il lavoro e con i sacrifici che ho fatto. Il mio passato al Sion? Penso che in ogni scelta un calciatore si prenda le sue responsabilità. Io mipreso le mie, magari alcune potevano essere sbagliate però devi essere cosciente di ...

Dimarco: “A Torino fuori per precauzione. Finale Se faremo l’Inter potremo…” SOS Fanta

Federico Dimarco, esterno sinistro dell’Inter, ha parlato ai microfoni dell’emittente svizzera RSI per parlare dell’imminente finale di Champions League, in programma sabato 10 giugno a Istanbul: “In ...Siamo arrivati in finale di Champions quando nessuno credeva in noi. Sulla bocca di tutti c’è questa cosa che il City è favorito. Lo sappiamo. Ma… Leggi ...