(Di lunedì 5 giugno 2023) Con l’estate e la prova costume incombente, tornano in auge alcune delle più note, dalla dieta Cheto alla Atkins fino alla tanto dibattuta dieta Dukan e alla Paleo: la bilancia “sorride”, ma l’, ovvero l’emissione di fiato con cattivo odore, è in agguato. L’può essere fisiologica quando non è correlata ad una specifica malattia, ad esempio nel caso di un pasto a base di alimenti contenenti composti volatili come aglio e cipolla, oppure patologica, quando è causata da problemi della bocca o problemi extra-orali legati alle vie aeree, alla laringe, all’apparato digerente superiore, ad esempio in caso di reflusso gastro esofageo. Anche la presenza di carie può determinare, soprattutto in presenza di residui di cibo che alimentano i batteri ...

Diete iper proteiche: perdi peso velocemente ma il rischio alitosi è alto DiLei

