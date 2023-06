Diana morta di stenti a 18 mesi Il corpo nel lettino | le valigie della mamma piene solo di abiti da sera

(Di lunedì 5 giugno 2023) Quando la polizia è entrata in casa di Alessia Pifferi - la donna sotto processo per avere abbandonato la figliadi 18per giorni da sola in casa facendola morire di- , il cadaverepiccola era poggiato nel. Ilera stato pulito e adagiato sul materasso senza...

Sul mobile della stanza da letto in cuiè stata trovata" c'era un piccolo biberon, con un residuo di latte ". Tra gli oggetti repertati dalla polizia scientifica il 20 luglio 2022 ...Addosso solo un vestitino giallo, il corpo pulito, senza pannolino, poggiato nel lettino senza lenzuola. Così la polizia trovò, la bimba di 18 mesidi stenti a Milano la scorsa estate dopo essere stata lasciata sola in casa dalla madre Alessia Pifferi. La descrizione dettagliata del corpo e della casa di via ...La testimonianza in aula della dirigente della polizia scientifica arrivata nell'appartamento in zona Ponte Lambro dove è stata trovatadi stenti la piccola, 18 mesi. "Era impassibile, voleva solo sapere se sarebbe andata in galera"

Diana, morta di stenti a 18 mesi: “Supina nella culla con mani e ... IL GIORNO

Emergono nuovi particolari sull'infanticidio del luglio scorso. Alessia Pifferi lasciò da sola la figlia di appena 18 mesi per una settimana da sola a casa ...C'erano "due valigie all'ingresso", quando la scientifica è arrivata nell'appartamento di Alessia Pifferi in via Parea a Milano il giorno in cui è stata trovata la figlia Diana, di appena 18 mesi, ...