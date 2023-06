Detenuto insulta e minaccia un agente della penitenziaria | ma il giudice lo assolve

(Di lunedì 5 giugno 2023) Unè finito sul banco degli imputati per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale dopo averto eto unpoliziadi Santa Maria Capua Vetere (Caserta)

'Devi farmi telefonare', poi prende un manico di scopa e lo lancia contro l'agente della Penitenziaria. Un marocchino di 30 anni, difeso dall'avvocato Luca Pietrocola, è accusato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e di danneggiamento perché 'al fine di opporsi all'attività' dell'agente '...TERNI - La follia si consuma in un reparto dell'ospedale, dove il tunisino di 26 anni che ha ingerito le pile semina il panico. i degenti e inveisce contro le donne e i bambini ricoverati, costretti ad assistere a scene da film dell'orrore.

Detenuto insulta e minaccia un agente della penitenziaria, ma il ... ilGiornale.it

Un detenuto è finito sul banco degli imputati per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale dopo aver minacciato e insultato un agente della polizia penitenziaria di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).